Джек Глісон у вишиванці прочитав вірш Сергія Жадана

Ірландський актор Джек Глісон у вишиванці прочитав вірш українського поета Сергія Жадана.

Глісон, який відомий за роллю короля Джоффрі у серіалі Гра престолів, зачитав англійською вірш Плеєр.

У перекладі поетичний твір отримав назву Headphones (Навушники).

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До слова, це перший вірш Жадана, який опублікували у друкованій та онлайн-версіях The New York Times Magazine.

Джек Глісон читає вірш Headphones – відео

Джек Глісон та Україна

Джек Глісон підтримує Україну у боротьбі з російською агресією. Так, у лютому 2023 року актор приїжджав до Києва. Зірку помітили біля станції метро Арсенальна.

Під час візиту до України Джек Глісон взяв участь у кількох благодійних заходах, а також передав пікап для ЗСУ, який придбали британські волонтери.

Крім цього, актор виставив на благодійний аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона, якого він зіграв у Грі престолів.

Фото: Сергій Жадан, Getty images