Ірландський актор Джек Глісон, відомий за роль короля Джоффрі у серіалі Гра престолів, уже у Києві. Зірку помітили біля станції метро Арсенальна.

Про це заявила український режисер Катя Чепура у Facebook, опублікувавши з ним фото, зроблене у столиці. Саме вона й заявила, що до нас приїде всесвітньо відома зірка.

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– Людина, яка до України не має жодного відношення, вирішила приїхати сюди і підтримати нас, як і її друг Кріс, який з початку війни ганяє пікапи для ЗСУ з Великої Британії, – заявляла раніше Чепура.

За час перебування у столиці він уже встиг почути повітряну тривогу.

Раніше він заявляв, що у Києві візьме участь у кількох благодійних заходах та передасть пікап для ЗСУ, який придбали британські волонтери. Щодо благодійності, то актор виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона, якого він зіграв у серіалі Гра престолів. Початкова вартість – 10 тис. грн. Джек додав, що також особисто розпишеться на фігурці нового власника, який запропонує за лот найвищу ціну.

Раніше актор заявляв, що пробуде в Україні лише кілька днів – з 15 по 18 лютого. Крім благодійних заходів, він хоче зустрітися з військовими, акторами та школярами.