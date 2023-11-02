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Джек Глисон в вышиванке прочитал стихотворение Сергея Жадана

2 ноября 2023, 11:30
Валентина Чорна редактор ленты
Сергій Жадан, Джек Глісон

Ирландский актер Джек Глисон в вышиванке прочитал стихотворение украинского поэта Сергея Жадана.

Глисон, который известен по роли короля Джоффри в сериале Игра престолов, зачитал на английском стихотворение Плеер.

В переводе поэтическое произведение получило название Headphones (Наушники).

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К слову, это первое стихотворение Жадана, которое опубликовали в печатной и онлайн-версиях The New York Times Magazine.

Джек Глисон читает стихотворение Headphones — видео

Джек Глисон и Украина

Джек Глисон поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Так, в феврале 2023 года актер приезжал в Киев. Звезду заметили возле станции метро Арсенальная.

Во время визита в Украину Джек Глисон принял участие в нескольких благотворительных мероприятиях, а также передал пикап для ВСУ, который приобрели британские волонтеры.

Кроме этого, актер выставил на благотворительный аукцион статуэтку короля Джоффри Баратеона, которого он сыграл в Игре престолов.

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Фото: Сергей Жадан, Getty images

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