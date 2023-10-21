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Церква – це метафора: Жадан і Соловій прокоментували скандальний кліп у храмі

21 Жовтня 2023, 15:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Жадан і Соловій

Христина Соловій та Сергій Жадан уперше прокоментували свій кліп на пісню Серця, який спровокував справжній скандал.

Так, у відеороботі присутня підтримка ЛГБТ-спільноти та пристрасні поцілунки, водночас кліп знімали в церкві Св. Андрія Первозванного.

Тепер Соловій і Жадан у шоу Жені Яновича пояснили скандальну відеороботу. Артисти передбачали спірну реакцію суспільства, тому записали свої думки ще до релізу.

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Христина зазначила, що знімає з себе будь-яку відповідальність, оскільки ідея ролика була за Жаданом.

– Рано чи пізно я повернуся до Львова, на святу Галичину, і не хочу бути спалена на публічному багатті, – зазначила Соловій.

Щодо Жадана, то він заявив, що церква – лише метафора суспільного бачення й думок, і в ролик не закладали нічого антиклерикального чи провокаційного.

– Ми б хотіли, щоб глядачі кліпу пам’ятали про те, що церква – це метафора, і жодного святотатства в цій роботі не закладено, – підсумували зірки.

Нагадаємо, що церква вимагає видалити кліп Жадана і Соловій саме через поцілунки двох дівчат у кліпі. Якщо цей момент приберуть із ролика, то представники храму загалом не проти відео.

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Джерело
Женя Янович
Теги
Сергій Жадан Христина Соловій
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