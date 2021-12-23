Джеймс Франко лікується від сексуальної залежності після інтиму зі студентками

Чотири роки тому, коли рух MeToo набирав обертів, голлівудського актора Джеймса Франка звинуватили у сексуальних домаганнях п’ять жінок, чотири з яких навчалися у його кіношколі.

Тоді актор звинувачення відкидав, але на якийсь час він таки зник з радарів.

Проте в інтерв’ю Джессі Кейглу в подкасті на SiriusXM Франко розповів, чому мовчав стільки років, а також він зізнався, що у нього справді був секс зі студентками.

– Коли я викладав, я справді спав зі студентками, і це було неправильно. Але я не для цього відкривав школу. І я не відбирав людей, які в мене навчатимуться. Це не було моїм планом. Але були випадки, коли я мав сексуальний зв’язок за згодою, і я не повинен був цього робити, – заявив 43-річний актор.

Він додав, що після звинувачень йому було краще замовкнути та взяти тимчасову паузу.

Джеймс також зазначив, що тоді потрібно було дати можливість виговоритися людям, які були засмучені через нього.

Крім того, актор розповів, що з 2016 року він лікується від сексуальної залежності.

– Це такий потужний наркотик. Найпідступніше те, що я був тверезий і не вживав алкоголь. Весь цей час я ходив на збори і навіть закликав інших людей це робити, – заявив Джеймс.

Франко також зізнався, що постійно зраджував своїх дівчат, доки не зустрів свою кохану Ізабель Пакзад.

– Я не хотів нікому завдавати болю. І я не хотів бути хлопцем на одну ніч. Якщо я починав стосунки з дівчатами, то зустрічався з ними довго, роками. Проте я не міг приділити потрібної уваги їм всім. І мені здавалося, що через свою поведінку я роблю їм усім боляче, — заявив Франко.

До речі, дівчатам, які стали його жертвами, він у сумі виплатить близько $2 млн.