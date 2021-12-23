Джеймс Франко лечится от сексуальной зависимости после интима со студентками

Четыре года назад, когда движение MeToo набирало обороты, голливудского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах пять женщин, четыре из которых учились в его киношколе.

Тогда актер обвинения отвергал, но на время он таки пропал с радаров.

Однако спустя время в интервью Джесси Кейглу в подкасте на SiriusXM Франко рассказал, почему молчал столько лет, а также признался, что у него действительно был секс со студентками.

— Когда я преподавал, я действительно спал со студентками, и это было неправильно. Но я не для этого открывал школу. И я не отбирал людей, которые будут у меня учиться. Это не было моим планом. Но были случаи, когда у меня была сексуальная связь по обоюдному согласию, и я не должен был этого делать, — заявил 43-летний актер.

Он добавил, что после обвинений ему было лучше замолчать и взять временную паузу.

Джеймс также отметил, что тогда нужно было дать возможность выговориться людям, которые были расстроены из-за него.

Кроме того, актер рассказал, что с 2016 года он лечится от сексуальной зависимости.

— Это такой мощный наркотик. Самое коварное в этом то, что я был трезв и не употреблял алкоголь. Все это время я ходил на собрания и даже призывал других людей делать это, — заявил Джеймс.

Франко также признался, что постоянно изменял свои девушкам, пока не встретил свою возлюбленную Изабель Пакзад.

— Я не хотел никому причинять боли. И я не хотел быть парнем на одну ночь. Если я начинал отношения с девушками, то встречался с ними долго, годами. Но я не мог уделять достаточно внимания им всем. И мне казалось, что из-за своего поведения я делаю им всем больно, — заявил Франко.

Кстати, девушкам, которые стали его жертвами, он в сумме выплатит около $2 млн.