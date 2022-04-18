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Джамала и Kalush Orchestra спели Stefania в преддверии Евровидения 2022

18 апреля 2022, 11:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
KALUSH

Украинская певица Джамала вместе с музыкальной группой Kalush Orchestra спели песню Stefania, с которой фронтмен Олег Псюк и его команда будут представлять Украину на Евровидении 2022.

Музыканты сняли 30-секундный ролик с исполнением популярной песни и выложили его в Instagram.

— Такие короткие встречи сейчас очень особенные. Kalush Orchestra, верю, совсем скоро будем праздновать нашу победу. Дома. Друзья, пожалуйста, поддерживайте группу! Их работа сейчас – великое дело, — подписала видео Джамала.

Kalush Orchestra поедут в Турин (Италию), чтобы принять участие в конкурсе Евровидение 2022 — мероприятие запланировано на 10-14 мая. 

Известно, что музыканты отправятся на конкурс в обновленным составе — бэк-вокалист группы Джонни Странный не сможет выступить в составе команды. Его место займет фронтмен группы Сальто назад Саша Таб.

Украинцы имеют все шансы на победу — прогнозы букмейкеров на Евровидение 2022 укрепили позиции наших представителей. Шансы на победу предварительно оцениваются в 33%.

Известно, что накануне конкурса Kalush Orchestra отправились в промотур по Европе. Первые живые выступления прошли в Тель-Авиве (Израиль) и Амстердаме (Нидерланды), следующим будет Мадрид (Испания). Собранные с выступлений средства передадут на помощь Украине.

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Теги
Kalush , Евровидение , Джамала
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