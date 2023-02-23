Посол США в Лондоне пригласил к себе украинских звезд — Тараса Тополю, Антитела, а также Джамалу. Артисты встретились у дипломата в резиденции, где вместе выступили.

Об этом звезды заявили в Instagram.

— На почетном принятии по приглашению посольства США и посольства Украины в Великобритании вместе с Джамалой, приуроченном к годовщине противостояния украинского народа против неоправданной несправедливой агрессии России, — сообщают артисты.

На общем снимке можно увидеть, что музыканты оделись в традиционную украинскую вышиванку — орнамент и стиль создания выбрали разный, чтобы показать культурное разнообразие Украины в зависимости от региона.

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Джамала покрасовалась в кофте, на которой на английском написаны украинские крупные города.

Во время визита к послу Антитела отыграли небольшой концерт перед зданием Winfield House в Лондоне.

В репертуаре также была и песня Фортеця Бахмут, которую музыканты представили в начале февраля. Клип на эту песню снимали на передовой во время выполнения боевых задач. Трое суток артисты провели на фронте возле Бахмута, чтобы показать всему миру, что происходит в горячих точках войны.