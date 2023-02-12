Українська співачка Джамала розповіла, що думає про повернення Криму та що зробить першим після повернення на півострів.

– Мені сумно, коли я чую від закордонних ЗМІ заяви про можливе припинення війни без вирішення питання щодо Криму. Я вважаю, що не можна віддавати частину себе. Це як віддати свою руку і сказати, що зможу жити без неї. Для мене це неприпустимо. Ми маємо боротися за всі наші території. Я вірю, що Крим наш, і ми його повернемо, – заявила артистка.

Співачка також зізналася, що зробить найперше, коли знову приїде на півострів.

– Як автор та виконавиця пісень я бачу повернення через концерти. Зараз дуже мало інформації про кримських татар. Я закінчила роботу над величезним альбомом, який розповість про цю культуру, про Крим та його мешканців. Я мала видати його ще у травні 2022 року. Хочу його виконати у Криму, і він точно зможе надихнути, – зізналася артистка.

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Раніше Джамала розповіла про цілі Євробачення 2023 в інтерв’ю Фактам ICTV. Українці мають нагадати про себе та війну усьому світу на Євробаченні 2023. 2016 року співачка виступала на сцені конкурсу з історією про Крим, нагадавши про окупацію півострова з боку Росії.