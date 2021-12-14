Зірки шоу-бізнесу вже по повній готуються до зимових свят. Встановлюють ялинки, прикрашають будинки, готують подарунки та планують відпустки з сім’єю.

До Нового року ще понад два тижні, проте деякі селебріті вже встановили святкове дерево та вбрали його. Які ялинки у зірок цьогоріч – далі в матеріалі.

Новорічний настрій панує вже в будинку ведучого телеканалу СТБ Григорія Решетніка. В подружжя штучна засніжена лита ялинка, яка прикрашена в білих і синіх тонах.

Дружина Григорія Христина зазначила, що особливо любить це відчуття свята.

– Люблю цей запах мандарин, вбрання ялинки, сміх дітей, зустріч із рідними за одним столом та вибір подарунків до свят, – написала Христина в Instagram.

Встановила новорічне дерево вже і родина співачки Світлани Тарабарової. Артистка наголосила, що прикрашають ялинку вони всі разом, оскільки це є традицією.

Світлана також сказала, що з дитинства привчає дітей не псувати ліс, тож дерево в них штучне.

– Не стежимо за модою прикраси ялинок… Це не моя тема, я за власні традиції, де іграшки для нас більші за прикраси… Ялинка – це як фотоальбом найтепліших моментів, – сказала Тарабарова.

Співачка Наталія Могилевська вже також похвалилася ялинкою, щоправда, поки що лише настільною. Маленьке святкове дерево прикрашають прозорі кульки.

– У мене вже Новий рік, – написала під фото виконавиця.

Вперше в новому будинку поставили ялинку зіркове подружжя – Настя Каменських і Потап.

За словами Насті, це їхня перша ялинка саме в цьому приміщенні, оскільки за вікном росте багато живих і вона завжди прикрашала лише камін, сходи та інші предмети.

Проте в 2021 році Каменських захотіла, щоб новорічне дерево красувалося в них у домі. Ялинка Насті та Потапа прикрашена в червоних, білих і золотих тонах.

Святкова атмосфера ще з початку грудня панувала в будинку української співачки Ані Лорак, яка проживає в Росії. Штучна ялинка співачки прикрашена в золотих і червоних відтінках, що правда вбирала її не сама артистка, а спеціальна компанія.

Крім того, решта будинку та двір прикрашені в єдиному стилі.

– А у нас вдома вже святковий настрій на всю, – написала Ані Лорак.

Співачки Вірі Брежнєвій цьогоріч захотілося незвичайної ялинки, принаймні про це сказала сама артистка.

Вона вбрала дерев’яну трикутну конструкція, обтягнувши її ниткою і прикрасивши іграшками.