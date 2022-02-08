Диявол був усередині мене: модель Playboy про аборт і дитину від Г’ю Гефнера

Модель Playboy Карісса Шеннон розповіла, що у 2009 році їй довелося зробити аборт. Батьком дитини був медіа-магнат Г’ю Гефнер. 83-річний бізнесмен напоїв дівчину та змусив займатися незахищеним груповим сексом.

За словами моделі, їй шкода, що Гефнер мертвий, тому що йому багато поганих речей зійшло з рук, зокрема зруйновані життя дівчат.

– Це було схоже на те, що диявол був усередині мене. Я не хотіла, щоб хтось знав, що я ношу дитину 83-річного чоловіка, – розповіла Шеннон.

Про вагітність дівчина дізналася, коли здавала аналізи перед збільшенням грудей.

– Моє тіло здавалося мені гидким, і я відчувала, що в моєму животі був інопланетянин. У мене не було сексу ні з ким іншим, тож це могла бути тільки його дитина, – додала дівчина.

Карісса стверджує, що зрештою вона перервала вагітність. Допомогла їй сестра Крістіна, яка нібито організувала схему, щоб втекти від пильного Гефнера.

– Я знайшла клініку в Лос-Анджелесі. Попросила охорону Гефа висадити нас біля торгового центра, вдавши, що ми йдемо по магазинах, а потім зателефонувала своєму другові, щоб він забрав нас. Ми змогли зберегти це в секреті, – поділилася Крістіна.