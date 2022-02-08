Дьявол был внутри меня: модель Playboy об аборте и ребенке от Хью Хефнера

Модель Playboy Карисса Шеннон рассказала, что в 2009 году ей пришлось сделать аборт. Отцом ребенка был медиа-магнат Хью Хефнер. 83-летний бизнесмен напоил девушку и заставил заниматься незащищенным групповым сексом.

По словам модели, ей жаль, что Хефнер мертв, так как ему многое сошло с рук, в частности разрушенные жизни многих девушек.

— Это было похоже на то, что дьявол был внутри меня. Я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что я вынашиваю ребенка 83-летнего мужчины, — рассказала Шеннон.

О беременности девушка узнала, когда сдавала анализы перед увеличением груди.

— Мне было противно мое тело, и я чувствовала, что в моем животе был инопланетянин. У меня не было секса ни с кем другим, так что это мог быть только его ребенок, — добавила девушка.

Карисса утверждает, что в конечном итоге она прервала беременность. Помогла ей сестра Кристина, которая якобы организовала схему, чтобы скрыться от бдительного Хефнера.

— Я нашла клинику в Лос-Анджелесе. Попросила охрану Хефа высадить нас в торговом центре, притворившись, что мы идем по магазинам, а затем позвонила своему другу, чтобы он забрал нас. Мы смогли сохранить это в секрете, — поделилась Кристина.