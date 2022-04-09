Фронтмен легендарной группы Pink Floyd Дэвид Гилмор рассказал о тесной связи с Украиной.

Музыкант отметил, что его невестка Янина Педан украинка, поэтому он не понаслышке знает, что российские захватчики творят в нашей стране.

— Мои внучки наполовину украинки, моя невестка Янина – украинка. Ее бабушка три недели назад находилась в Харькове. Она очень старая, в инвалидной коляске, и Янине и ее семье удалось перевезти ее через всю Украину на польскую границу, а буквально на прошлой неделе она уже добралась до Швеции, — рассказал Гилмор.

Также Дэвид поделился, как воссоединил Pink Floyd ради Украины. По словам музыканта, он посмотрел Instagram лидера группы Бумбокс Андрея Хлывнюка и увидел его видео на фоне Софийской площади, где тот поет народную песню Ой, у лузі червона калина с оружием в руках.

— Я подумал: это довольно волшебно, и, возможно, я смогу что-нибудь сделать с этим. У меня есть большая платформа, над которой Pink Floyd работала все эти годы. Действительно тяжело и неприятно видеть это безумное, несправедливое нападение большого государства на независимую, мирную, демократическую нацию. Смотреть на это и думать: Что я могу сделать? — невыносимо, — рассказал Гилмор.

Так появился трек в поддержку Украины Hey Hey Rise Up, который Pink Floyd создали совместно с Андреем Хлывнюком. Стоит отметить, что более 28 лет коллектив не выпускал новый материал — с 1994 года.