Перша частина четвертого сезону серіалу Дивні дива вийде на Netflix 27 травня 2022 року.

Другу частину сезону глядачі побачать уже 1 липня.

Stranger Things fans, at long last we can finally reveal when the new season will be premiering!!

Stranger Things 4 is coming to you in two parts: Volume 1 premieres May 27 & Volume 2 quickly follows on July 1. pic.twitter.com/FSG6UOE1yU

— Netflix (@netflix) February 17, 2022