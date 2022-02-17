4 сезон сериала Очень странные дела выйдет двумя частями. Первую зрители увидят 27 мая 2022 года, а вторую — 1 июля.

— Девять сценариев, более восьмисот страниц, почти два года съемок, тысячи визуальных эффектов, а продолжительность — вдвое больше, чем у любого предыдущего сезона. Четвертый сезон Очень странных дел оказался самым сложным, но оно того стоило.

Кроме того, официально известно, что 5 сезон Очень странных дел будет последним.

— Семь лет назад мы спланировали полную сюжетную линию сериала Очень странные дела. Уже тогда мы думали, что история растянется на четыре-пять сезонов. Сюжет оказался слишком масштабным, чтобы уложиться в четыре сезона, но, как вы скоро сами убедитесь, мы приближаемся к финалу. Четвертый сезон будет предпоследним, а пятый — заключительным.