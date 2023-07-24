Співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками архівними фото. На кадрах вона постала в дитинстві.
Таким чином виконавиця вирішила порівняти свій стиль тоді та зараз, жартівливо зазначивши, що він не змінився. На фото Дорофєєва постала в схожих вбраннях і образах.
– Правильно кажуть, що фундамент освіти, звичок, смаків – закладається в дитинстві. Дивлюся на те, як змінився мій стиль і сміюся, бо ніяк, – написала під фото Надя.
Підписники оцінили публікацію артистки, зазначивши, що в дитинстві вона була стильною.
- Ікона стилю з дитинства.
- Яка красива! У дитинстві ніби модель.
- Хороший смак ще з дитинства.
- Зате завжди усміхалася.
- Майже не змінилася.
- Яка красива і модна була.
- Всі фото красиві, – пишуть користувачі мережі.