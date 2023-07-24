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Дивлюся і сміюся: Дорофєєва показала свої дитячі фото, звернувши увагу на стиль

24 Липня 2023, 14:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофеева в детстве и сейчас
Джерело: Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками архівними фото. На кадрах вона постала в дитинстві.

Таким чином виконавиця вирішила порівняти свій стиль тоді та зараз, жартівливо зазначивши, що він не змінився. На фото Дорофєєва постала в схожих вбраннях і образах.

– Правильно кажуть, що фундамент освіти, звичок, смаків – закладається в дитинстві. Дивлюся на те, як змінився мій стиль і сміюся, бо ніяк, – написала під фото Надя.

Підписники оцінили публікацію артистки, зазначивши, що в дитинстві вона була стильною.

  • Ікона стилю з дитинства.
  • Яка красива! У дитинстві ніби модель.
  • Хороший смак ще з дитинства.
  • Зате завжди усміхалася.
  • Майже не змінилася.
  • Яка красива і модна була.
  • Всі фото красиві, – пишуть користувачі мережі.
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