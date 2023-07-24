Співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками архівними фото. На кадрах вона постала в дитинстві.

Таким чином виконавиця вирішила порівняти свій стиль тоді та зараз, жартівливо зазначивши, що він не змінився. На фото Дорофєєва постала в схожих вбраннях і образах.

– Правильно кажуть, що фундамент освіти, звичок, смаків – закладається в дитинстві. Дивлюся на те, як змінився мій стиль і сміюся, бо ніяк, – написала під фото Надя.

Підписники оцінили публікацію артистки, зазначивши, що в дитинстві вона була стильною.

Ікона стилю з дитинства.

Яка красива! У дитинстві ніби модель.

Хороший смак ще з дитинства.

Зате завжди усміхалася.

Майже не змінилася.

Яка красива і модна була.

Всі фото красиві, – пишуть користувачі мережі.