Телеведуча Лілія Ребрик розповіла, де планує народжувати третю дитину, і зізналася, чи розглядають вони закордон.

За словами Ребрик, вона хоче, щоб дитина з’явилася на світ в Україні, оскільки для неї це дуже важливо. Думок народжувати в іншій країні не було.

– Я тут, на своїй рідній землі з рідними людьми. Для мене це дуже важливо. Це те, що дає мені сили. Я хочу народжувати тут. Зараз немає правильних і неправильних рішень. Кожен робить так, як вважає за потрібне і як відчуває. І це правильне рішення. Я відчуваю, що моє серце тут. Хочу бути тут разом зі своїми рідними, – поділилася Лілія.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною.

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Цією новиною вона поділилася в Instagram, оприлюднивши серію фото зі своїм чоловіком, танцівником Андрієм Диким, а також доньками Діаною та Поліною.

Фото: Лілія Ребрик