Блогерка Інна Мірошниченко показала як змінився Марсель після усиновлення. Дружина ведучого Тімура Мірошниченка також показала величезну різницю між “до” і “після”.

Так, маленький Марсель до усиновлення був не таким щасливим, як на нових знімках. У нього заплаканий і тривожний вигляд – тоді хлопчику був лише рік. За словами Інни, це єдине фото, яке в нього було за все життя.

– Знімок якнайкраще ілюструє, що кожній дитині потрібна сім’я, – наголосила Мірошниченко.

На другому знімку можна побачити Марселя радіснішим. Сльози та сумні емоції замінила посмішка – помітно, що хлопчик почувається набагато краще. На фото хлопчик сидить на дитячій гойдалці – найімовірніше, в компанії батьків, які у нього офіційно з’явилися влітку 2023 року.

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Нагадаємо, що раніше Інна Мірошниченко розкрила рідкісну ваду прийомного сина. Як виявилося, у Марселя гастрошизис – таке буває раз на 10-30 тис. вагітностей. За словами блогерки, тепер стало зрозуміло, чому від малюка відмовлялися, бо деякі лікарі навіть не знають достатньо про цю недугу.

Фото: Інна Мірошниченко