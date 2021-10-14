Національний відбір дитячого Євробачення 2021 відбудеться в онлайн-форматі. Таке рішення ухвалили організатори конкурсу через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

Фінал відбудеться у прямому ефірі з використанням відеозаписів учасників, які співатимуть наживо. Захід пройде 23 жовтня, а транслюватиме подію телеканал UA: КУЛЬТУРА.

Попередньо учасники записуватимуть відеозаписи в однакових для всіх умовах. Графік запису буде складено таким чином, щоб мінімізувати контакти і забезпечити максимально безпечні для здоров’я умови.

У студії під час прямого ефіру 23 жовтня будуть тільки члени журі та ведучі. Водночас діти перебуватимуть вдома на онлайн-зв’язку.

Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та онлайн-голосування глядачів, для яких лінії для голосування відкриють на 15 хвилин після завершення виступів усіх учасників.

Варто зауважити, що дитяче Євробачення відбудеться 19 грудня у Парижі. У ньому візьмуть участь 19 країн.

Конкурс пройде у паризькому концерт-холі La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеґен посеред річки Сена.