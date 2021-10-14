Национальный отбор детского Евровидения 2021 состоится в онлайн-формате. Такое решение приняли организаторы конкурса из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

Финал состоится в прямом эфире с использованием видеозаписей участников, которые будут петь вживую. Мероприятие пройдет 23 октября, а транслировать событие будет телеканал UA КУЛЬТУРА.

Предварительно участники будут записывать видео в одинаковых для всех условиях. График записи будет составлен таким образом, чтобы минимизировать контакты и обеспечить максимально безопасные для здоровья условия.

В студии во время прямого эфира 23 октября будут только члены жюри и ведущие. В то же время дети будут находиться дома на онлайн-связи.

Победителя финала Нацотбора определят по результатам голосования жюри и онлайн-голосования зрителей, для которых линии для голосования откроют 15 минут после завершения выступлений всех участников.