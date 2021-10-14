Национальный отбор детского Евровидения 2021 состоится в онлайн-формате. Такое решение приняли организаторы конкурса из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.
Финал состоится в прямом эфире с использованием видеозаписей участников, которые будут петь вживую. Мероприятие пройдет 23 октября, а транслировать событие будет телеканал UA КУЛЬТУРА.
Предварительно участники будут записывать видео в одинаковых для всех условиях. График записи будет составлен таким образом, чтобы минимизировать контакты и обеспечить максимально безопасные для здоровья условия.
В студии во время прямого эфира 23 октября будут только члены жюри и ведущие. В то же время дети будут находиться дома на онлайн-связи.
Победителя финала Нацотбора определят по результатам голосования жюри и онлайн-голосования зрителей, для которых линии для голосования откроют 15 минут после завершения выступлений всех участников.
Стоит отметить, что детское Евровидение состоится 19 декабря в Париже. В нем примут участие 19 стран.
Конкурс пройдет в парижском концертном холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена.