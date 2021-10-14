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Детское Евровидение 2021: Нацотбор состоится в онлайн-формате

14 октября 2021, 16:27 Валентина Чорна
дитяче євробачення 2021
Источник: Eurovision

Национальный отбор детского Евровидения 2021 состоится в онлайн-формате. Такое решение приняли организаторы конкурса из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

Финал состоится в прямом эфире с использованием видеозаписей участников, которые будут петь вживую. Мероприятие пройдет 23 октября, а транслировать событие будет телеканал UA КУЛЬТУРА.

Предварительно участники будут записывать видео в одинаковых для всех условиях. График записи будет составлен таким образом, чтобы минимизировать контакты и обеспечить максимально безопасные для здоровья условия.

В студии во время прямого эфира 23 октября будут только члены жюри и ведущие. В то же время дети будут находиться дома на онлайн-связи.

Победителя финала Нацотбора определят по результатам голосования жюри и онлайн-голосования зрителей, для которых линии для голосования откроют 15 минут после завершения выступлений всех участников.

Стоит отметить, что детское Евровидение состоится 19 декабря в Париже. В нем примут участие 19 стран.

Конкурс пройдет в парижском концертном холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена.

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Евровидение , конкурс
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