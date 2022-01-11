Українська продюсерка Олена Мозгова показала, як схудла за півроку. Вона оприлюднила фото-колаж, на якому зображена у різних проміжках часу – 1 травня 2021 року та 7 листопада 2021 року.

Мозгова розповіла, що на першому знімку її вага становить 85 кілограмів, на другому – 63 кілограми.

– Ну, що сказати. 85 кілограмів на мої 162 сантиметри – це точно забагато, роботи над собою за рік я провела багато. Моя поламана нога та хребет перші сказали мені дякую за мінус 22 кілограми, – написала Мозгова у Facebook.

Продюсер наголосила, що зовнішній вигляд фігури залежить лише від самої людини, оскільки це не доля, а вибір кожного.

– Все інше – просто відмовки. По собі знаю, – зауважила Олена.

У серпні Олена Мозгова розповіла, що схудла на 20 кілограмів. Своїми досягненнями вона також поділилася в Facebook, оприлюднивши фото у джинсах, які на неї вже завеликі.

Продюсер сказала, що скинути зайву вагу їй допомогло правильне харчування та мінімальне навантаження, оскільки до тренажерної зали вона не ходить. Також вона наголосила, що єдина проблема в цьому процесі – зміна гардеробу.

Спочатку Мозгова ставила за мету скинути 15 кілограмів, проте не стала зупинятися на досягнутому.