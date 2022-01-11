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Спасибо за -22 кг! Алена Мозговая показала фото до и после похудения

11 января 2022, 13:37
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Спасибо за -22 кг! Алена Мозговая показала фото до и после похудения
Источник: Олена Мозгова

Украинский продюсер Алена Мозговая показала, как похудела за полгода. Она обнародовала фото-коллаж, на котором изображена в разных промежутках времени — 1 мая 2021 года и 7 ноября 2021 года.

Мозговая рассказала, что на первом снимке ее вес составляет 85 килограммов, на втором — 63 килограмма.

— Ну, что сказать. 85 килограммов на мои 162 сантиметра — это точно многовато, работы над собой за год я провела много. Моя поломанная нога и позвоночник первые сказали мне спасибо за минус 22 килограмма, — написала Мозговая в Facebook.

Продюсер подчеркнула, что внешний вид фигуры зависит только от самого человека, поскольку это не судьба, а выбор каждого.

— Все остальное — просто отговорки. По себе знаю, — отметила Алена.

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В августе Алена Мозговая рассказала, что похудела на 20 килограммов. Своими достижениями она также поделилась в Facebook, обнародовав фото в джинсах, которые на нее уже большие.

Продюсер сказала, что сбросить лишний вес ей помогло правильное питание и минимальная нагрузка, поскольку в тренажерный зал она не ходит. Также она подчеркнула, что единственная проблема в этом процессе — смена гардероба.

Изначально Мозговая ставила цель сбросить 15 килограммов, однако не стала останавливаться на достигнутом.

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