Украинский продюсер Алена Мозговая показала, как похудела за полгода. Она обнародовала фото-коллаж, на котором изображена в разных промежутках времени — 1 мая 2021 года и 7 ноября 2021 года.

Мозговая рассказала, что на первом снимке ее вес составляет 85 килограммов, на втором — 63 килограмма.

— Ну, что сказать. 85 килограммов на мои 162 сантиметра — это точно многовато, работы над собой за год я провела много. Моя поломанная нога и позвоночник первые сказали мне спасибо за минус 22 килограмма, — написала Мозговая в Facebook.

Продюсер подчеркнула, что внешний вид фигуры зависит только от самого человека, поскольку это не судьба, а выбор каждого.

— Все остальное — просто отговорки. По себе знаю, — отметила Алена.

В августе Алена Мозговая рассказала, что похудела на 20 килограммов. Своими достижениями она также поделилась в Facebook, обнародовав фото в джинсах, которые на нее уже большие.

Продюсер сказала, что сбросить лишний вес ей помогло правильное питание и минимальная нагрузка, поскольку в тренажерный зал она не ходит. Также она подчеркнула, что единственная проблема в этом процессе — смена гардероба.

Изначально Мозговая ставила цель сбросить 15 килограммов, однако не стала останавливаться на достигнутом.