11 ноября ВСУ освободили Херсон, находившийся под оккупацией российской армии почти восемь месяцев. Эту новость с нетерпением ждали все украинцы, которые не скрывают эмоций радости и делятся ими друг с другом.
Селебрити тоже не могли не высказаться по поводу освобождения Херсона, поскольку это единственный областной центр, который РФ удалось завоевать с начала вторжения. Освобождение города-героя отмечали во всех уголках нашей страны, однако не стоит забывать, что война продолжается.
Певица Надя Дорофеева обнародовала видео, снятое на улицах Херсона. На нем жители города встречают наших военных и радуются их приходу. Артистка отметила, что у нее нет слов.
Исполнительница Светлана Лобода подчеркнула, что этот день вошел в историю и у нее нет слов, чтобы описать то, что она чувствует.
— Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми, нашей Украиной! Наш путь — это путь к свободе! Свобода — это воздух, которым мы дышим, — написала певица.
Певец Макс Барских, родной город которого Херсон, поблагодарил всех его жителей за мужество и веру.
— В центре висят флаги Украины! Спасибо каждому херсонцу… Спасибо бойцам ВСУ, что вернули Херсон домой. Надеюсь, скоро сможем путешествовать по Херсону и устроить большой концерт. Слава Украине! — сказал артист.
Исполнитель Александр Пономарев поделился видео, на котором военные снимают, как их встречают местные жители.
— Херсон — Украина, — лаконично написал певец.
Телеведущая Леся Никитюк выразила благодарность ВСУ.
— Наконец-то! Официально! Херсон — это Украина! Спасибо ВСУ! — подчеркнула Леся.
Музыкальный продюсер Потап тоже не стал скрывать эмоций радости, опубликовав видео из Херсона и сопроводив его частью своей песни.
— Херсон — это Украина. Отстроим все и станет лучше, а пока что наши надавали раше, — спел артист.
Модельный скаут Сергей Никитюк обнародовал фото, на котором изображен билборд с надписью — Россия здесь навсегда.
— Вы тут никогда! Херсон — это Украина, — написал он под снимком.
Ведущий Владимир Остапчук тоже отреагировал на билборд, написав, что РФ в Херсоне до 11 ноября.
Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал фото, на котором над Херсонской ОВА развевается украинский флаг.
— Войнами сморенная, но никем не покоренная! Херсон. Великий день. Почет всем, кто приближал его в бою, в оккупации и каждую секунду в каждом украинском сердце, молитве, действии. Слава Украине! Слава Героям! Слава ВСУ! — написал музыкант.