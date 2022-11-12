11 ноября ВСУ освободили Херсон, находившийся под оккупацией российской армии почти восемь месяцев. Эту новость с нетерпением ждали все украинцы, которые не скрывают эмоций радости и делятся ими друг с другом.

Селебрити тоже не могли не высказаться по поводу освобождения Херсона, поскольку это единственный областной центр, который РФ удалось завоевать с начала вторжения. Освобождение города-героя отмечали во всех уголках нашей страны, однако не стоит забывать, что война продолжается.

Певица Надя Дорофеева обнародовала видео, снятое на улицах Херсона. На нем жители города встречают наших военных и радуются их приходу. Артистка отметила, что у нее нет слов.

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Исполнительница Светлана Лобода подчеркнула, что этот день вошел в историю и у нее нет слов, чтобы описать то, что она чувствует.

— Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми, нашей Украиной! Наш путь — это путь к свободе! Свобода — это воздух, которым мы дышим, — написала певица.

Певец Макс Барских, родной город которого Херсон, поблагодарил всех его жителей за мужество и веру.

— В центре висят флаги Украины! Спасибо каждому херсонцу… Спасибо бойцам ВСУ, что вернули Херсон домой. Надеюсь, скоро сможем путешествовать по Херсону и устроить большой концерт. Слава Украине! — сказал артист.

Исполнитель Александр Пономарев поделился видео, на котором военные снимают, как их встречают местные жители.

— Херсон — Украина, — лаконично написал певец.

Телеведущая Леся Никитюк выразила благодарность ВСУ.

— Наконец-то! Официально! Херсон — это Украина! Спасибо ВСУ! — подчеркнула Леся.

Музыкальный продюсер Потап тоже не стал скрывать эмоций радости, опубликовав видео из Херсона и сопроводив его частью своей песни.

— Херсон — это Украина. Отстроим все и станет лучше, а пока что наши надавали раше, — спел артист.

Модельный скаут Сергей Никитюк обнародовал фото, на котором изображен билборд с надписью — Россия здесь навсегда.

— Вы тут никогда! Херсон — это Украина, — написал он под снимком.

Ведущий Владимир Остапчук тоже отреагировал на билборд, написав, что РФ в Херсоне до 11 ноября.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал фото, на котором над Херсонской ОВА развевается украинский флаг.

— Войнами сморенная, но никем не покоренная! Херсон. Великий день. Почет всем, кто приближал его в бою, в оккупации и каждую секунду в каждом украинском сердце, молитве, действии. Слава Украине! Слава Героям! Слава ВСУ! — написал музыкант.

реакцию звезд на освобождение Херсонщины Ранее мы писали про. Еще тогда селебрити не знали, что в этот же день ВСУ войдут в город и освободят его от российских оккупантов.