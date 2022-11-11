У листопаді ЗСУ почали поступово звільняти Херсонщину від окупації в умовах війни із РФ. Так, з кожним днем ​​наші захисники дедалі ближче до Херсона, де наші люди місяцями жили у важких умовах.

Успіхи військових активно обговорюють українці, і до них приєдналися зірки, які поділяють радісні новини.

Реакція зірок на визволення Херсонщини – далі у матеріалі.

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Так, свою думку висловив артист Макс Барських. Для нього Херсон – рідне місто, і він дуже радий успіхам наших військових.

– Селище за селищем, місто за містом – кожен кілометр важливий, бо немає жодного населеного пункту на карті, де б не чекали українських воїнів. Сьогодні я щасливий, що наш прапор підійматися над с. Станіслав. Саме тут відбувалися знімання цього відео. Все буде Україна, – заявив артист.

Співачка Наталія Могилевська дуже рада тому, що армія РФ вирішила зробити “жест доброї волі” та втекти з Херсонщини. Зірка опублікувала відео, де наші РСЗВ стріляють у бік ворога.

– Геть з України вся нечисть, – коротко підписала відео.

Актор і телеведучий Андрій Бєдняков висміяв фрази командування військ РФ про маневр – ворог нібито навмисне йде на лівий берег Дніпра, і все у них під контролем. На фото зображено боксера, який падає на ринг і каже, що з ним все нормально.

Дружина співака Віктора Павліка та блогерка Катерина Реп’яхова опублікувала зворушливе відео із Херсонщини, де наших захисників зі сльозами на очах зустрічають люди після місяців під окупації.

– Плачу. Новина про звільнення херсонських сіл радує, але те, що мешканці розповідають це просто розрив серця, – зізналася Катерина.

Телеведучий Юрій Горбунов також радіє успіхам ЗСУ. Він опублікував відео, в якому військовий говорить про звільнення Миколаївщини завдяки взяттю під контроль с. Снігурівка.

– Слава вам, наші героїчні воїни! Миколаївську область звільнено!! Вся!! Слава ЗСУ! Слава Україні! – додав шоумен.

Співачка Alyona Alyona також опублікувала відео де наших військових зустрічають жителі звільнених від окупації населених пунктів.

– Тяжко стримувати емоції під час перегляду всіх цих відео, – зізналася артистка.

Телеведучий Григорій Решетнік вірить, що незабаром Херсон знову буде під владою України. Він опублікував емодзі кавуна, а під ним – жовто-синій прапор.

Злата Огнєвіч також не мовчить про успіхи наших захисників.