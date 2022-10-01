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Персони

Очень тяжело: Мила Кунис призывает мир не забывать о войне в Украине

1 октября 2022, 17:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мила Кунис
Источник: Depositphotos

Голливудская актриса Мила Кунис призывает мир не забывать о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ.

Уроженка Черновцов опасается, что люди привыкли к трагическим новостям и перестают их воспринимать так, как было вначале.

— Я думаю, что многие вещи нормализуются. Это горькая правда того времени, в котором мы живем. Мы нормализовали множество новостных сообщений и потеряли чувствительность ко многим вещам, которые происходят в мире, — сказала Мила.

Кунис считает, что вторжение в ее родную страну имеет более тревожные последствия для всего земного шара.

Сейчас смотрят

— Я считаю, что это катастрофически влияет на демократию, в большей степени, чем происходящие в мире лесные пожары. Не надо отделять то, что происходит в Иране и других городах. Сейчас очень тяжело, — подчеркнула актриса.

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Напомним, в марте Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали $35 млн на помощь Украине. Вместе с мужем актриса решила направить средства для беженцев.

Тогда об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поскольку он провел онлай-встречу со звездами Голливуда.

Источник
PageSix
Теги
Мила Кунис Підтримка України
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