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Дуже сумую за легкістю: Козловський показав нове фото у військовій формі

24 Січня 2024, 17:58
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Віталій Козловський
Джерело: Віталій Козловський

Український співак та військовослужбовець Віталій Козловський опублікував нове фото у військовій формі та поділився своїми думками.

Віталій Козловський показав фото у формі

Артист оприлюднив селфі в Instagram-stories в 700-й день від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Віталій зізнався, що хоч йому складно поєднувати службу в ЗСУ та творчість, скоро “у світ вийде відображення його думок”. Ймовірно, Козловський потішить шанувальників новою піснею.

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– 700 день пекла в нашій країні. Мрія про перемогу залишається мрією. Віра жевріє, надія не померла, любов до Батьківщини і до людей, які роблять добро, зростає. Дякую всім совісним! Дуже сумую за легкістю… І хоч зараз практично неможливо поєднати творчість із сьогоденням, всупереч усім перипетіям, скоро вийде у світ відображення моїх думок, – написав Козловський.

Віталій Козловський

Фото: Віталій Козловський/Instagram

Сьогодні вперше за довгий час на зв’язок із підписниками вийшов ведучий і шоумен Максим Неліпа. Він розповів, чим займається на службі в ЗСУ та яку посаду обіймає.

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Війна в Україні Віталій Козловський
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