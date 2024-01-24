Украинский певец и военнослужащий Виталий Козловский опубликовал новое фото в военной форме и поделился своими мыслями.

Виталий Козловский показал фото в форме

Артист обнародовал селфи в Instagram-stories в 700-й день от начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Виталий признался, что хоть ему сложно совмещать службу в ВСУ и творчество, скоро “в мир выйдет отражение его мыслей”. Вероятно, Козловский порадует поклонников новой песней.

Сейчас смотрят

— 700 день ада в нашей стране. Мечта о победе остается мечтой. Вера жива, надежда не умерла, любовь к Родине и к людям, которые делают добро, растет. Спасибо всем совестливым! Очень скучаю по легкости… И хоть сейчас практически невозможно совместить творчество с настоящим, вопреки всем перипетиям, скоро выйдет в свет отражение моих мыслей, — написал Козловский.

Сегодня впервые за долгое время на связь с подписчиками вышел ведущий и шоумен Максим Нелипа. Он рассказал, чем занимается на службе в ВСУ и какую должность занимает.