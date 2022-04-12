Голливудский актер и режиссер Шон Пенн рассматривает возможность воевать в Украине против России.

Артист заявил, что планирует вернуться в Украину в интервью Hollywood Authentic.

— Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот, я не уверен, что могу предложить… Единственная возможная причина, по которой я оставался в Украине дольше в прошлый раз, заключалась в том, что я держал в руках винтовку, — рассказал Шон.

Также он добавил, что на днях был на заправке в Брентвуде (Лос-Анджелес) и там задумался о том, чтобы ополчиться против РФ.

— Теперь думаю о том, чтобы поднять оружие против России. Что, черт возьми, происходит? — отметил Пенн.

Режиссер активно поддерживает Украину и призывает это делать весь мир. Сейчас он помогает украинским беженцам в Польше. Перед этим актер был во Львове.

Более того, Шон Пенн встречался с президентом Владимиром Зеленским за день и в день вторжения российских войск. Встреча с президентом Украины была необычным моментом, и Шон Пенн “был бесконечно поражен и тронут”. Также режиссер выразил свою обеспокоенность судьбой Зеленского и всей Украины.