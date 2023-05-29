26 травня мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) відіграв благодійний концерт в Одесі. За свій виступ співак отримав безліч хейту, адже саме тоді Росія завдала ракетного удару по Дніпру.

На концерті Дмитру вдалося зібрати 550 тис. грн для лікарні, яка допомагає пораненим військовим. Однак не всі користувачі мережі оцінили такий вчинок артиста, вважаючи, що він повинен був скасувати концерт, адже в Дніпрі сталася трагедія.

Під відео з виступом можна побачити багато хейту і невдоволення.

А можна давати благодійні концерти у філармоніях і театрах, а не в нічних клубах із дискотеками і п’яними пиками?

А що, війна вже закінчилася? Що в Одесі відкриття пляжного сезону?

Монатику, це ганьба, коли вчора розбомбили в Дніпрі установи, загинули люди. Ганьба.

Коли я подивилася відео, то одразу зрозуміла, що прикриються благодійністю. А як інакше. Я живу в Одесі, й мені соромно за одеситів, а зараз ще й за Монатика. Невже настав час так веселитися?

Так-так, благодійний концерт. Вони всі такий вигляд мають. З кальянами, ескортницями та алкоголем, – пишуть під відео.

Монатик вирішив не терпіти хейт і різко почав відповідати критикам. Зокрема, він висловив сподівання, що всі його хейтери написали кожному артисту, який дав концерт 26 травня.

Війна вже закінчилася? Monatik різко відповів хейтерам за концерт в Одесі / 4 зображення

Не мало й тих, хто заступився за Дмитра, зокрема і його дружина Ірина.