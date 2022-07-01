Модель Елизавета Бардаш открестилась от заявлений мужа Юрия о сравнении Украины с нацистской Германией. Она заявила, что все люди ошибаются, и она не имеет никакого отношения к словам своего избранника.

Об этом Елизавета заявила в Instagram.

— Уж точно я не причастна к тому, что постит мой муж, – написала модель.

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Жена продюсера написала, что людям свойственно ошибаться друг в друге.

— Все мы когда-то ошибаемся в людях, — добавила Бардаш.

Кратких высказываний по поводу позиции мужа было недостаточно — Елизавета опубликовала пост, который посвятила своему мужу. В публикации модель намекнула, что Юрий никого никогда не любил и не способен видеть красоту вокруг — его интересуют только цифры. Вероятно, речь идет о деньгах.

— Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка и ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. Он занят только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: Я человек серьезный! Я человек серьезный! — совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб, — загадочно описала Бардаша Елизавета.

Слова о грибе — прямая отсылка к музыкальному коллективу Грибы, которым занимался Юрий до 2017 года.

Известно, что Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией, тем самым разозлил сеть. Это не первый случай, когда он продвигает прокремлевские фантазии в массы. Он сравнил фразу Германия – превыше всего времен Второй мировой войны с лозунгомУкраїна – понад усе!

Сейчас Юрий вместе со своей семьей в Грузии, где пересиживает войну в стране, в которой он родился. Его неоднозначное отношение к войне и действиям России заставило украинских артистов пересмотреть свое сотрудничество — так сделал и Wellboy.