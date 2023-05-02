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Жена Брюса Уиллиса поделилась сентиментальным снимком с Met Gala 2009

2 мая 2023, 16:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вілліс
Источник: Getty Images

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась сентиментальным снимком с Met Gala 2009 года. Спутница актера вспомнила в Instagram о совместном выходе на красную дорожку на фоне проведения Met Gala 2023 1 мая.

Вілліс

К сожалению, пара отсутствовала в этом году из-за ухудшения здоровья актера — в феврале у него диагностировали лобно-височную деменцию, после чего звезда боевиков не появляется на публике.

На давних снимках Эммы и Брюса с Met Gala 2009 они выглядят очень счастливо. Примечательно, что пара поженилась за 2 месяца до мероприятия.

Тогда темой вечера была Модель как муза: Воплощение моды — Эмма появилась в роскошном черном платье с драгоценными камнями. Актер выглядел очень удачно в классическом смокинге.

Теперь, после точного диагноза, жена Уиллиса показывает поклонникам, как проводит свою жизнь актер. К примеру, в начале марта 2023 он хвалил ее бренд косметики, а 20 марта Эмма показала, как семья празднует день рождение 68-летнего Брюса.

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Что касается самого мероприятия, то Met Gala 2023 запомнится образами звезд. Вечер был посвящен немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, и многие оделись в его стиле.

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