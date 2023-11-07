Зірка серіалу Друзі Дженіфер Еністон дуже важко переживає смерть колеги по шоу Меттью Перрі. Актор пішов з життя у віці 54 років. Перрі знайшли мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі.

Як Дженіфер Еністон попрощалася з Меттью Перрі

Зірка доєдналася до інших акторів легендарного ситкому, що приїхали на похорон друга та колеги. Разом з Кортні Кокс, Лізою Кудров, Девідом Швіммером та Меттом Лебланом вона прибула на цвинтар Форест-Лаун в Лос-Анджелесі, що в кількох хвилинах їзди від студії Warner Bros., де протягом десятиліття знімали Друзів.

– З усієї пʼятірки Джен та Кортні переживають найбільше. Проте Джен, напевно, відчуває це найгостріше, – розповів інсайдер.

Він додав, що це друга велика втрата знаменитості менш ніж за рік. Вона досі не оговталася після смерті батька, коли сталася чергова трагедія.

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– Вона намагається зібратися та прийти до тями, але це був абсолютно руйнівний удар, – додав співбесідник.

У яких стосунках були Дженіфер Еністон та Меттью Перрі

Меттью Перрі зізнавався, що свого часу закохався в колегу по знімальному майданчику. Проте поволі ці почуття згасли, оскільки вона на них не відповіла.

Разом з тим між ними виник непорушний звʼязок. Перрі казав, що саме Еністон простягнула йому руку допомоги, коли він страждав від алкогольної та наркотичної залежності.

Нагадаємо, під час обшуку у будинку Меттью Перрі поліція не знайшла наркотиків, проте виявила велику кількість рецептурних препаратів. Результати медичної експертизи ще не оголошені.