Звезда сериала Друзья Дженифер Энистон очень тяжело переживает смерть коллеги по шоу Мэттью Перри. Актер ушел из жизни в возрасте 54 лет. Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе.

Как Дженнифер Энистон попрощалась с Мэттью Перри

Звезда присоединилась к другим актерам легендарного ситкома, которые приехали на похороны друга и коллеги. Вместе с Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером и Мэттом Лебланом она прибыла на кладбище Форест-Лаун в Лос-Анджелесе, которое находится в нескольких минутах езды от студии Warner Bros., где в течение десятилетия снимали Друзей.

— Из всей пятерки Джен и Кортни переживают больше всех. Однако Джен, наверное, чувствует это острее всего, — рассказал инсайдер.

Он добавил, что это вторая большая потеря знаменитости менее чем за год. Она до сих пор не оправилась после смерти отца, когда произошла очередная трагедия.

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— Она пытается собраться и прийти в себя, но это был абсолютно разрушительный удар, — добавил собеседник.

В каких отношениях были Дженнифер Энистон и Мэттью Перри

Мэттью Перри признавался, что в свое время влюбился в коллегу по съемочной площадке. Однако медленно эти чувства угасли, поскольку она на них не ответила.

Вместе с тем между ними возникла неразрывная связь. Перри говорил, что именно Энистон протянула ему руку помощи, когда он страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Напомним, во время обыска в доме Мэттью Перри полиция не нашла наркотиков, однако обнаружила большое количество рецептурных препаратов. Результаты медицинской экспертизы еще не объявлены.