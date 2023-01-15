Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТВ Мтавари Архи.

Артист был другом Украины и за свою насыщенную жизнь неоднократно это доказывал. Он оставил после себя огромный след в истории.

Биография Вахтанга Кикабидзе — далее в материале.

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Будущий артист и политический деятель родился в 1938 году в Тбилиси, где прожил все детство в районе Вера. Окончил Национальный университет в Тбилиси. Два года спустя начал работать в филармонии в столице Грузии.

Его дебют как артиста состоялся благодаря съемкам в фильме Встреча в горах. Он также пел в квартете Дилео, а уже в 1966 году пришел в ансамбль Орера.

Первые успехи в актерской карьере датируются 1969 годом после съемки в картине Не горюй! Тогда Вахтанга наградили за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене. После этого он снялся в ряде других успешных фильмов – Мелодии Верийского квартала и Мимино.

За свою деятельность он получил множество наград и признание не только в Грузии, но и в Украине.

Вахтанг Кикабидзе – народный артист Грузинской ССР, почетный гражданин Тбилиси, кавалер международного ордена Николая Чудотворца от Украины, а также обладатель ордена Чести и военного ордена Вахтанга Горгасала ІІІ степени от Грузии. К своему 70-летию получил грузинский орден Победы имени Святого Георгия.

Карьера артиста не мешала ему иметь правильную политическую позицию – в 2008 году он отказался от российского ордена Дружбы на фоне войны в Грузии, а также отменил свои концерты в Москве. С этого времени он не приезжал в РФ.

В 2021 году на 30-летие Дня Независимости Украины актер был награжден орденом Ярослава Мудрого V степени.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Вахтанг Кикабидзе неоднократно выражал поддержку нашему народу и критиковал пришедших на чужую землю убивать мирных граждан.

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У Кикабидзе осталась семья — жена Ирина Кебадзе, двое детей — названая дочь Марина Сагарадзе, которая снимается в кино и преподает, а также проживающий в Канаде Константин Кикабидзе и трое внуков.