Канадский рэпер Дрейк отказался от двух номинаций на Грэмми 2022 года. Представители музыканта не называют причин такого решения, но это может быть связано с судебными разбирательствами, к которым певец причастен после трагедии на музыкальном фестивале Astroworld.

Известно, что Дрейк был одним из пяти номинантов на Лучший рэп-альбом за релиз Certified Lover Boy.

Музыканта также номинировали на Лучшее рэп-исполнение за свою песню Way 2 Sexy с участием других известных реперов — Future и Young Thug. Руководство церемонии исполнило просьбу и вычеркнуло его со списков.

За всю карьеру рэпер выдвигался на Грэмми 47 раз, в четырех номинациях он стал победителем. Дрейк часто негативно высказывался о премии.

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Отказ музыканта может иметь отношение к его имени в судебных процессах, связанных с трагедией на фестивале Astroworld в Хьюстоне в прошлом месяце — в результате давки погибло 10 человек. Однако вместо оплакивания трагедии, он отправился в стрип-клуб, где оставил около $1 млн.

Также на Дрейка, Трэвиса Скотта и Apple подали коллективный судебный иск из-за трагедии на фестивале. В обвинениях требуется компенсация в размере $750 млн. Иск подал адвокат Тони Бузби от имени более чем 125 фанатов, включая семью одного из погибших.