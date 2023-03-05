Дружина американського актора Брюса Вілліса Емма Гемінг записала звернення до журналістів, попросивши їх залишити хворого на деменцію артиста в спокої.

Зокрема, Емма попросила папараці припинити полювати за Брюсом і залишити йому більше простору, зазначивши, що людину з таким діагнозом важко вивести у світ.

– Якщо ви доглядаєте за людиною з деменцією, ви знаєте, наскільки важко і нервово може бути просто вивести її у світ і безпечно рухатися, навіть просто щоб випити чашечку кави. Я бачу заголовки і відео з моїм чоловіком, який п’є каву з кількома друзями, які допомагали йому. Це стосується фотографів та операторів, які намагаються отримати ці ексклюзиви мого чоловіка – просто дотримуйтеся простору, – зазначила Гемінг.

Вона додала, розуміє, що це їхня робота, проте Віллісу потрібен простір.

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– Будь ласка, не кричіть на мого чоловіка, не питайте його, як у нього справи чи щось інше. Не кричіть йому. Просто дозвольте сім’ї або тому, хто поруч із ним, безпечно доставити його з точки А в точку Б, – зазначила Емма.

На початку 2022 року сім’я Брюса заявила, що він припиняє акторську кар’єру, оскільки в нього діагностували афазію, через яку з’являються проблеми з мовленням.

У лютому 2023 року стало відомо, що у Вілліса виявлено більш серйозну хворобу – лобно-скроневу деменцію.