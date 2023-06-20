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Довольно завуалировано: Кристина Соловий ответила на вопрос о личной жизни

20 июня 2023, 14:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кристина Соловий

Певица Кристина Соловий, которой приписывают роман с поэтом и фронтменом группы Жадан і собаки Сергеем Жаданом, прокомментировала свою личную жизнь.

Исполнительница вышла на связь с поклонниками в Instagram-stories, предложив ей задать вопросы, если кого-то что-то интересует. Так, кто-то спросил, есть ли у нее вторая половинка.

Кристина Соловий о второй половинке

— Я довольно целостная. Не делюсь и вам не советую, — завуалировано ответила Кристина.

Ясного ответа от певицы не последовало, а потому вопрос о возлюбленном остается открытым. Кроме того, недавно Жадан и Соловий вновь подогрели слухи о романе. Они записали совместное видео, в котором пригласили поклонников на свой благотворительный концерт.

До этого Жадан снялся в клипе у певицы, в котором есть сцены, где они целуются.

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Фото: Кристина Соловий

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