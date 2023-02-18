Для багатьох людей сім’я – це сенс життя. Залишити після себе щось на цій планеті – картину, будинок, або своє потомство. Щоб дітям жилося легше, батьки часто залишають їм свою спадщину – гроші, нерухомість, права на творчість. Але так чинять далеко не всі, і це стосується і світових зірок – багато хто хоче хочуть, щоб син чи донька досягла всього в житті сама.

5 зірок, які залишать дітей без гроша – далі у матеріалі.

Ештон Кутчер і Міла Куніс – капітал зіркової пари оцінюється у понад $250 млн. Проте, весь він піде на благодійність, а не в гаманець двох дітей.

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– Я не створюю для них траст. Ми вирішили віддати наші гроші на благодійність. Мої діти живуть справді привілейованим життям. Якщо у них буде хороший бізнес-план, я допоможу його реалізувати коштами, але як траст грошей вони не отримають, – заявив Ештон Кутчер у подкасті Dax Shepard Armchair Expert.

Зірка Бондіани Деніел Крейг також не хоче віддавати $160 млн просто так своїм двом дочкам. Він вважає, що отримання спадщини – неприємна штука.

– Моя філософія полягає в тому, щоб позбавитися капіталу або роздати, перш ніж піти, – зізнався актор в інтерв’ю журналу Candis.

Легендарний режисер Джордж Лукас може похвалитися капіталом понад $5 млрд. Проте кошти підуть на допомогу всьому світу, а не чотирьом дітям. Гроші мають покращити рівень освіти.

– Це ключ до виживання людства. Одна з головних умов продовження існування – це наша здатність думати та адаптуватися. Як педагоги, оповідачі та комунікатори ми маємо продовжувати це робити, – заявив режисер.

У списку також є місце і для Елтона Джона. Легенда попмузики має в запасі понад $500 млн, але він хоче, щоб діти-близнюки знали ціну грошам та поважали людську працю.

– Жахливо давати дітям срібну ложку. У моїх хлопчиків має бути певна повага до грошей, повага до праці, – сказав співак під час інтерв’ю Daily Mirror.

Всесвітньо відомий музикант Стінг не лише створює дивовижні пісні, а й витрачає багато грошей зі своєю дружиною. Його шестеро дітей дуже рідко просять у нього фінансової допомоги.

– Я сказав дітям, що грошей не залишиться, бо моя дружина і я їх витрачаємо! Ми маємо багато зобов’язань. Що приходить, те й витрачаємо, і лишається небагато. Я не хочу залишати їм трастових фондів. Вони мають працювати. У них є трудова етика, яка змушує їх досягати успіху коштом власних заслуг, – сказав музикант у Daily Mail.

Щодо витрачання грошей, то Стінг допомагає Україні фінансово з початку повномасштабного вторгнення. Музикант брав участь у благодійних концертах, а також передавав роялті із різних онлайн-платформ.