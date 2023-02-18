Для многих людей семья — это смысл жизни. Оставить после себя что-то на это планете — картину, дом, или свое потомство. Чтобы детям жилось легче, родители часто оставляют им свое наследство — деньги, недвижимость, права на творчество. Но так поступают далеко не все, и это касается и мировых звезд — многих хотят, чтобы сын или дочь достигла всего в жизни сама.

5 звезд, которые оставят детей без гроша — далее в материале.

Эштон Кутчер и Мила Кунис — капитал звездной пары оценивается в более $250 млн. Однако, весь он уйдет на благотворительность, а не в кошелек двоих детей.

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— Я не создаю для них траст. Мы решили отдать наши деньги на благотворительность. Мои дети живут действительно привилегированной жизнью. Если у них будет хороший бизнес-план, я помогу его реализовать средствами, но в качестве траста денег они не получат, — заявил Эштон Кутчер в подкасте Dax Shepard Armchair Expert.

Звезда Бондианы Дэниел Крейг также не хочет отдавать $160 млн просто так своим двум дочерям. Он считает, что получение наследства — неприятная штука.

— Моя философия состоит в том, чтобы избавиться от капитала или раздать, прежде чем уйти, — признался актер в интервью журнала Candis.

Легендарный режиссер Джордж Лукас может похвастаться капиталом в более $5 млрд. Однако, средства пойдут на помощь всему миру, а не четверым детям. Деньги должны улучшить уровень образования.

— Это ключ к выживанию человечества. Одно из главных условий для продолжения существования – это наша способность думать и адаптироваться. Как педагоги, рассказчики и коммуникаторы мы должны продолжать это делать, — заявил режиссер.

В этом списке также есть место и для Элтона Джона. Легенда поп-музыки имеет в запасе более $500 млн, но он хочет, чтобы дети-близнецы знали цену деньгам и уважали человеческий труд.

— Ужасно давать детям серебряную ложку. У моих мальчиков должно быть определенное уважение к деньгам, уважение к труду, – сказал певец во время интервью Daily Mirror.

Всемирно известный музыкант Стинг не только создает удивительные песни, но и тратит много денег со своей женой. Его шестеро детей очень редко у него просят финансовой помощи.

— Я сказал детям, что денег не останется, потому что моя жена и я их тратим! У нас есть много обязательств. Что приходит, то и тратим, и остается немного. Я не хочу оставлять им трастовые фонды. Они должны работать. У них есть трудовая этика, которая заставляет их преуспевать за счет собственных заслуг, – сказал музыкант в Daily Mail.

Что касается траты денег, то Стинг помогает Украине финансово с начала полномасштабного вторжения. Музыкант принимал участие в благотворительных концертах, а также передавал роялти с различных онлайн-платформ.