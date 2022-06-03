Украинские артисты Надя Дорофеева и Артем Пивоваров представили клип на общий трек Думы.

В основе композиции лежит стихотворение выдающегося поэта Тараса Шевченко. Песня Думы была создана в рамках авторского проекта Пивоварова Твои стихи, мои ноты.

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Артисты решили выпустить музыкальное произведение именно на 100 дней войны в Украине, поскольку строки песни пронизаны печалью по Родине, сожалением и верой в свободную жизнь на родной земле.

– Мы переживаем нелегкие времена. Находясь в непрерывном потоке информации, стараемся восполнить экзистенциальную пустоту. Мы постоянно в себе, один на один со своими мыслями, с которыми бывает сложно. Но мы должны понимать, что каждый украинец со всеми его переживаниями и сложностями нужен своей стране как никогда. Украина — наша мама, которая принимает нас такими, какими мы являемся. Она живет внутри нас. И то же самое мы хотим видеть в наших детях, – прокомментировал премьеру Пивоваров.

Дорофеева призналась, что никогда не скучала по Украине и своему дому так, как сейчас.

– Иногда очень трудно оставаться с этими мыслями наедине. Поэтому нам всем нужно не утонуть в этих “думах”, помочь себе, друг другу и стране выплыть, выстоять, сохранить свой культурный код. Сейчас важнейшая миссия в том, чтобы украинское культурное наследие жило и громко звучало! – сказала артистка.

Напомним, что Твои стихи, мои ноты — это авторский проект Артема Пивоварова, который был создан для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей. Ранее артист записывал дуэты со Златой Огневич, Лилу 45, Kalush.