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Помогли Титаник и Аватар: Джеймс Кэмерон установил новый мировой рекорд

23 января 2023, 09:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джеймс Кэмерон
Источник: Getty Images

Легенда кино Джеймс Кэмерон установил новый мировой рекорд. Он стал первым режиссером, который сумел собрать более $2 млрд с прокатов трех фильмов.

Примечательно, что все три культовые работы собрали по $2 млрд, а сам рекорд удалось установить только в начале 2023 года.

Речь идет о фильме Титаник 1997 года, Аватар 2009 года и сиквеле Аватар: Путь воды, который вышел в конце 2022 года. 

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Примечательно, что новая картина сумела собрать $1 млрд всего за 12 дней, а отметку в $2 млрд. удалось преодолеть за полтора месяца. Ранее аналитики прогнозировали, что картина не сможет превзойти первую часть. Сам Кэмерон заявил, что успех фильма также зависел о пандемии и мирового кризиса. Режиссер призвал дать людям больше кинотеатров, и сам он устал пользоваться стриминговыми платформами.

— В кинотеатры возвращаются даже в Китае, хотя там серьезная вспышка Covid-19. Люди нуждаются в кинотеатрах, — заявил Кэмерон.

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Еще летом 2022 года Джеймс заявил, что не уверен в работе над продолжением франшизы — возможно, кресло режиссера 3 и 4 частей Аватара может занять кто-то другой. Уже зимой после успеха картины он добавил, что теперь ему не отвертеться.

Источник
TMZ
Теги
Аватар Джеймс Кемерон
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