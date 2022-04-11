Українська телеведуча Кароліна Ашіон веде щоденні випуски новин українською мовою на німецькому каналі RTL Television.

На YouTube-каналі RTL Television можна побачити, що випуски виходять із понеділка по п’ятницю, починаючи з середини березня.

Ашіон висвітлює хід війни в Україні, а також повсякденне життя українських біженців у Німеччині.

У своєму Instagram ведуча написала, що з 17 березня вона почала працювати на одному із провідних німецьких телеканалів.

– Починаю новий розділ свого життя. Хочу і допомагатиму! Як можу.., – зазначила Кароліна.

10 березня Кароліна Ашіон виїхала з України до Німеччини. У 2017 році вона стала однією з ведучих Прямого каналу.

Наразі об’єдналися всі українці задля перемоги нашої країни. 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

За мир у нашій країні виступають усі цивілізовані країни та всесвітньо відомі люди, не кажучи вже про самих українців.

Фото: Кароліна Ашіон