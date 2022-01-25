Донька Заворотнюк відповіла на чутки про стан матері та вартість лікування

Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк відреагувала на інформацію щодо погіршення стану здоров’я своєї мами. Анна також розповіла про вартість лікування зірки.

Дівчина спростувала всі чутки про втрату мови.

– Це чергова маячня журналістів, – відповіла Анна на запитання одного з підписників у Instagram.

Також дівчина обмовилася про вартість лікування Анастасії. Анна зізналася, що вони зараз у більш виграшному становищі, ніж інші люди з онкологічними захворюваннями.

– Так небагато людей можуть собі це дозволити, тому що терапія потрібна хоча б раз на тиждень і коштує чималі гроші. Не уявляю навіть, наскільки сильні ті, що змогли впоратися з цією жахливою, болісною та кошмарною хворобою самостійно, – поділилася переживаннями Анна.

Поки що основне фінансове навантаження лягло на плечі чоловіка Заворотнюк — фігуриста Петра Чернишова. Для оплати найкращих лікарів він посилено працює, погоджуючись на участь у різноманітних проєктах.

Нагадаємо, що перші подробиці про хворобу Анастасії з’явилися у 2019 році – тоді повідомлялося, що вона потрапила до лікарні.

Вже в травні 2020 року стало відомо про серйозне захворювання — у неї гліобластома.

Анастасія має трьох дітей: Анну та Майкла від шлюбу з бізнесменом Дмитром Стрюковим, а також Мілу від Павла Чернишова.