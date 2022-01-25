Дочь Заворотнюк ответила на слухи о состоянии матери и стоимости лечения

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировала на информацию об ухудшении состояния здоровья своей мамы. Анна также рассказала о стоимости лечения звезды.

Девушка опровергла все слухи о потери речи.

— Это очередной бред журналистов, — ответила Анна на вопрос одного из подписчиков в Instagram.

Также девушка обмолвилась о стоимости лечения Анастасии. Анна призналась, что они сейчас в более выигрышном положении, чем другие люди с онкологическими заболеваниями.

— Так немного людей могут себе это позволить, так как терапия нужна хотя бы раз в неделю и стоит немалых денег. Не представляю даже, насколько сильны те, что смогли справиться с этой ужасной, мучительной и кошмарной болезнью сами, — поделилась переживаниями Анна.

Пока основная финансовая нагрузка легла на плечи мужа Заворотнюк — фигуриста Петра Чернышева. Для оплаты лучших врачей он усиленно работает, соглашаясь на участие в различных проектах.

Напомним, что первые подробности о болезни Анастасии появились в 2019 году — тогда сообщалось, что она попала в больницу.

Уже в мае 2020 стало известно о серьезном заболевании — у нее глиобластома.

Анастасия имеет троих детей: Анну и Майкла от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также Милу от Павла Чернышева.