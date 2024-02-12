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Донька Кузьми Скрябіна показала 29-річного батька на рідкісних архівних фото

12 Лютого 2024, 12:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Барбара та Кузьма Скрябін

Донька музиканта Андрія Кузьменка, більш відомого під псевдонімом Кузьма Скрябін, опублікувала архівні знімки зі своїм молодим батьком.

Донька Скрябіна показала архівні знімки з батьком

Так, Барбара Кузьменко поділилася рідкісними кадрами з Кузьмою, життя якого обірвалося в лютому 2015 року.

– Чесно зізнаюся, бувають моменти, коли мені дуже важко відкривати сімейні альбоми. Втрата тата – це біль, який не минає, незважаючи на те, що минули роки, – зазначила донька Кузьми.

Так, на знімках, якими поділилася Барбара, її батькові всього 29 років. На фото молодий Кузьма тримає на руках свою маленьку доньку і дивиться в камеру.

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Кузьма Скрябін

Фото: Кузьма Скрябін/ Обозреватель

На іншому кадрі Барбару тримають її батьки – за виразом обличчя Кузьми можна зрозуміти, наскільки він щасливий.

Не секрет, що Кузьма загинув 2 лютого, і ця дата дуже непроста для сім’ї музиканта. Сама донька артиста зазначає, що цього дня намагається вранці піти до церкви, і за можливості зібратися з родиною.

Нещодавно дочка Скрябіна розповіла про раптову смерть його мами. Дівчина зізналася, що близька людина Кузьми захворіла дуже несподівано, і стан погіршувався швидко. На момент смерті їй було всього 76 років.

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Джерело
Обозреватель
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Кузьма Скрябін
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