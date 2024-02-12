Донька музиканта Андрія Кузьменка, більш відомого під псевдонімом Кузьма Скрябін, опублікувала архівні знімки зі своїм молодим батьком.

Донька Скрябіна показала архівні знімки з батьком

Так, Барбара Кузьменко поділилася рідкісними кадрами з Кузьмою, життя якого обірвалося в лютому 2015 року.

– Чесно зізнаюся, бувають моменти, коли мені дуже важко відкривати сімейні альбоми. Втрата тата – це біль, який не минає, незважаючи на те, що минули роки, – зазначила донька Кузьми.

Так, на знімках, якими поділилася Барбара, її батькові всього 29 років. На фото молодий Кузьма тримає на руках свою маленьку доньку і дивиться в камеру.

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На іншому кадрі Барбару тримають її батьки – за виразом обличчя Кузьми можна зрозуміти, наскільки він щасливий.

Не секрет, що Кузьма загинув 2 лютого, і ця дата дуже непроста для сім’ї музиканта. Сама донька артиста зазначає, що цього дня намагається вранці піти до церкви, і за можливості зібратися з родиною.

Нещодавно дочка Скрябіна розповіла про раптову смерть його мами. Дівчина зізналася, що близька людина Кузьми захворіла дуже несподівано, і стан погіршувався швидко. На момент смерті їй було всього 76 років.