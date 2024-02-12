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Дочь Кузьмы Скрябина показала 29-летнего отца на редких архивных фото

12 февраля 2024, 12:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Барбара та Кузьма Скрябін

Дочь музыканта Андрея Кузьменко, более известного под псевдонимом Кузьма Скрябин, опубликовала архивные снимки со своим молодым отцом.

Дочь Скрябина показала архивные снимки с отцом

Так, Барбара Кузьменко поделилась редкими кадрами с Кузьмой, жизнь которого оборвалась в феврале 2015 года.

— Честно признаюсь, бывают моменты, когда мне очень тяжело открывать семейные альбомы. Потеря папы — это боль, которая не проходит, несмотря на то, что прошли годы, — отметила дочь Кузьмы.

Так, на снимках, которыми поделилась Барбара, ее отцу всего 29 лет. На фото молодой Кузьма держит на руках свою маленькую дочь и смотрит в камеру.

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Кузьма Скрябін

Фото: Кузьма Скрябін/ Обозреватель

На другом кадре Барбару держат ее родители — по выражению лица Кузьмы можно понять, насколько он счастлив.

Не секрет, что Кузьма погиб 2 февраля, и эта дата очень непростая для семьи музыканта. Сама дочь артиста отмечает, что в этот день старается утром пойти в церковь, и по возможности собраться с семьей. 

Недавно дочь Скрябина рассказала о внезапной смерти его мамы. Девушка призналась, что близкий человек Кузьмы заболел очень неожиданно, и состояние ухудшалось быстро. На момент смерти ей было всего 76 лет.

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Источник
Обозреватель
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Кузьма Скрябін
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