Дочь музыканта Андрея Кузьменко, более известного под псевдонимом Кузьма Скрябин, опубликовала архивные снимки со своим молодым отцом.

Дочь Скрябина показала архивные снимки с отцом

Так, Барбара Кузьменко поделилась редкими кадрами с Кузьмой, жизнь которого оборвалась в феврале 2015 года.

— Честно признаюсь, бывают моменты, когда мне очень тяжело открывать семейные альбомы. Потеря папы — это боль, которая не проходит, несмотря на то, что прошли годы, — отметила дочь Кузьмы.

Так, на снимках, которыми поделилась Барбара, ее отцу всего 29 лет. На фото молодой Кузьма держит на руках свою маленькую дочь и смотрит в камеру.

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На другом кадре Барбару держат ее родители — по выражению лица Кузьмы можно понять, насколько он счастлив.

Не секрет, что Кузьма погиб 2 февраля, и эта дата очень непростая для семьи музыканта. Сама дочь артиста отмечает, что в этот день старается утром пойти в церковь, и по возможности собраться с семьей.

Недавно дочь Скрябина рассказала о внезапной смерти его мамы. Девушка призналась, что близкий человек Кузьмы заболел очень неожиданно, и состояние ухудшалось быстро. На момент смерти ей было всего 76 лет.