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Донька Кім Кардаш’ян вважає потворним їхній будинок вартістю в $60 млн

13 Жовтня 2021, 12:01 Каріна Зуєва
Кім Кардаш'ян

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян розповіла, що її старшій дочці Норт не подобається будинок, в якому вони живуть.

За словами Кім, коли 8-річна донька злиться на неї і в них трапляються розбіжності, та заявляє, що не в захваті від дизайну їхнього житла.

– Щоразу, коли ми з нею сваримося, вона каже: Твій будинок потворний! Він весь білий. Хто так живе? Вона думає, що мене це зачіпає. Частково це підло, оскільки мені подобається мій будинок, – поділилася Кардаш’ян.

Будинок Кім Кардаш’ян, який вони придбали з екс-чоловіком, репером Каньє Вестом, розташований у Лос-Анджелесі. Його вартість оцінюється в $60 млн, а ремонт тривав майже шість років.

Житло зірок зроблене в мінімалістичному стилі – білі стіни, меблі, арки та предмети інтер’єру в світлих тонах.

  • Це холодно і незатишно.
  • Заробляючи стільки грошей, будинок можна зробити затишнішим.
  • Домівці необхідні мистецтво та колір.
  • Немає ні тепла, ні затишку.
  • Схожий на лікарню чи морг.
  • Мляво і незатишно, – критикували будинок Кардаш’ян шанувальники.

Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян і Каньє Вест розірвали свої стосунки в лютому 2021 року. Зазначена причина в документі про розлучення – непримиренні розбіжності.

Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго і Псалма.

Однак пара намагається зберегти дружні стосунки, так, у серпні Кардаш’ян з’явилася на презентації альбому Веста у весільній сукні. За даними інсайдерів, колишнє подружжя не намагається відновити свої стосунки, але завжди буде сім’єю.

Джерело
People
Теги
Кім Кардашян
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