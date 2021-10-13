Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что ее старшей дочери Норт не нравится дом, в котором они живут.

По словам Ким, когда 8-летняя дочка злится на нее и у них случаются разногласия, та заявляет, что не в восторге от дизайна их жилья.

— Каждый раз, когда мы с ней ссоримся, она говорит: Твой дом уродлив! Он весь белый. Кто так живет? Она думает, что меня это задевает. Отчасти это подло, поскольку мне нравится мой дом, — поделилась Кардашьян.

Дом Ким Кардашьян, который они приобрели с экс-супругом, рэпером Канье Уэстом, расположен в Лос-Анджелесе. Его стоимость оценивается в $60 млн, а ремонт шел почти шесть лет.

Жилье звезд сделано в минималистическом стиле — белые стены, мебель, арки и предметы интерьера в светлых тонах.

Это выглядит холодно и неуютно.

Зарабатывая столько денег, дом можно было сделать уютнее.

Дому необходимы искусство и цвет.

Нет ни тепла, ни уюта.

Похож на больницу или морг.

Безжизненно и неуютно, — критиковали дом Кардашьян поклонники.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разорвали свои отношения в феврале 2021 года. Указанная причина в документе о разводе — непримиримые разногласия.

Звездные экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

Однако пара пытается сохранить дружеские отношения, так, в августе Кардашьян появилась на презентации альбома Уэста в свадебном платье. По данным инсайдеров, бывшие супруги не пытаются восстановить свои отношения, но всегда будут семьей.