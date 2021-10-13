Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что ее старшей дочери Норт не нравится дом, в котором они живут.
По словам Ким, когда 8-летняя дочка злится на нее и у них случаются разногласия, та заявляет, что не в восторге от дизайна их жилья.
— Каждый раз, когда мы с ней ссоримся, она говорит: Твой дом уродлив! Он весь белый. Кто так живет? Она думает, что меня это задевает. Отчасти это подло, поскольку мне нравится мой дом, — поделилась Кардашьян.
Дом Ким Кардашьян, который они приобрели с экс-супругом, рэпером Канье Уэстом, расположен в Лос-Анджелесе. Его стоимость оценивается в $60 млн, а ремонт шел почти шесть лет.
Жилье звезд сделано в минималистическом стиле — белые стены, мебель, арки и предметы интерьера в светлых тонах.
- Это выглядит холодно и неуютно.
- Зарабатывая столько денег, дом можно было сделать уютнее.
- Дому необходимы искусство и цвет.
- Нет ни тепла, ни уюта.
- Похож на больницу или морг.
- Безжизненно и неуютно, — критиковали дом Кардашьян поклонники.
Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разорвали свои отношения в феврале 2021 года. Указанная причина в документе о разводе — непримиримые разногласия.
Звездные экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.
Однако пара пытается сохранить дружеские отношения, так, в августе Кардашьян появилась на презентации альбома Уэста в свадебном платье. По данным инсайдеров, бывшие супруги не пытаются восстановить свои отношения, но всегда будут семьей.