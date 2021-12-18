Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото ТВ

Домовой из часов: как каучук удивил судей Україна має талант гибкостью

18 декабря 2021, 19:21
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Домовой из часов: как каучук удивил судей Україна має талант гибкостью
Источник: СТБ

В девятом выпуске шоу Україна має талант выступил каучук Антон Сидоренко.

По словам тренера Юлии, он способный трудолюбивый мальчик, который каждую репетицию должен выйти с результатом.

— От природы очень гибкий. Занимается пятый год. Каучук связанный с эквилибром. Мечтает попасть в Cirque du Soleil. Не пропускает ни одной репетиции, даже приходит раньше, — описала Юлия Антона.

Мама мальчика рассказала, что раньше он смотрел шоу Україна має талант и повторял на ковре мостики и шпагаты. После этого женщина отвела его в цирковую студию, там оказалось, что у него талант.

Сам Антон сказал, что когда пришел в цирковую студию, то умел делать только мостик.

Мальчик получил от судей два Да и одно Нет.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот. Ведущий — Григорий Решетник.

Стоит отметить, что сегодня, 18 декабря, станут известны финалисты шоу Україна має талант. Победитель станет известен в следующую субботу, 25 декабря.

Читайте также:
Домовой из часов: как каучук удивил судей Україна має талант гибкостьюШаманские танцы и детская рок-группа: как прошел 8 выпуск шоу Україна має талант

Теги
Україна має талант
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка