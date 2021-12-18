В девятом выпуске шоу Україна має талант выступил каучук Антон Сидоренко.

По словам тренера Юлии, он способный трудолюбивый мальчик, который каждую репетицию должен выйти с результатом.

— От природы очень гибкий. Занимается пятый год. Каучук связанный с эквилибром. Мечтает попасть в Cirque du Soleil. Не пропускает ни одной репетиции, даже приходит раньше, — описала Юлия Антона.

Мама мальчика рассказала, что раньше он смотрел шоу Україна має талант и повторял на ковре мостики и шпагаты. После этого женщина отвела его в цирковую студию, там оказалось, что у него талант.

Сам Антон сказал, что когда пришел в цирковую студию, то умел делать только мостик.

Мальчик получил от судей два Да и одно Нет.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот. Ведущий — Григорий Решетник.

Стоит отметить, что сегодня, 18 декабря, станут известны финалисты шоу Україна має талант. Победитель станет известен в следующую субботу, 25 декабря.