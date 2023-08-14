Документалку Фактів тижня на ICTV представлять на Одеському кінофестивалі

Фільм Без права на дубль від команди підсумкової аналітичної програми Факти тижня увійшов до позаконкурсної програми 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Стрічку покажуть в межах спецпоказу Хроніки війни.

– Ми хотіли зробити дуже теплий і світлий фільм про війну. Про людей, яких ти ніколи не міг би уявити на фронті. Бо вони зовсім не сталеві воїни. Не брутальні та не всесильні. Вони просто кіношники, які пішли захищати свою країну. Просто люди. Зі своїми страхами та гумором. Без пафосу, без патетики. Ми хотіли показати їх такими, якими вони є насправді, – розповіла керівниця і ведуча тижневика Факти тижня Оксана Соколова.

У центрі сюжету фільму Без права на дубль – група творчих людей, яких об’єднала керівниця підрозділу аеророзвідки 112-ї окремої бригади ТрО Наталя з позивним Ангел. У минулому вона – режисерка-документалістка і кінопродюсерка. У перший день вторгнення разом із сином пішла на фронт і за доволі короткий час зібрала власний підрозділ. У його складі – колишні оператори, звукорежисер, діджей. Тепер вони знімають уже інше кіно, де немає права на дубль.

1 червня 2023 року двоє героїв фільму, Данило Подибайло та Олександр Войтенко, загинули під час виконання бойового завдання під Бахмутом.